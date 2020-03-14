Матвиенко пообещала голосование по Конституции несмотря на коронавирус

Общероссийское голосование по поправке в Конституцию страны должно состояться. Плебисцит пройдет даже несмотря на коронавирус, заверила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко отметила, что инициатива президента о внесении изменений в Основной закон, предложенные им новации отражают назревшие потребности дальнейшего развития как страны в целом, так и субъектов Российской Федерации. Как заметила Матвиенко, итоги голосования — еще одно убедительное свидетельство того, что в коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу высшее руководство Российского государства, федеральная власть и субъекты Российской Федерации едины.

«Мы еще раз могли убедиться в высокой степени консолидации российского общества, отсутствии в нем острых, непримиримых противоречий на социальной, этнической, конфессиональной или иной почве. А это одно из важнейших условий дальнейшего развития страны», — заявила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что общероссийское голосование — важнейшее событие в стране. Именно народ, граждане страны должны принять окончательное решение по Конституции.

«И только в случае одобрения поправки вступят в силу», — заявила спикер.