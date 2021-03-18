Матвиенко оценила перспективы Крыма стать центром истории культур южных народов РФ

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко выразила уверенность, что у Крыма есть все возможности, чтобы стать одним из культурных центров страны. Об этом сообщила «Парламентская газета».

«Крым располагает всеми возможностями, чтобы стать одним из культурных центров современной России. И в первую очередь — центром истории культур народов Юга нашей страны», — обратила внимание парламентарий.

По ее словам, здесь для историков, археологов, музейных работников и прочих специалистов работы непочатый край. Она допустила, что может понадобиться помощь волонтеров. По мнению Матвиенко, создание подобного центра поспособствует притоку туристов как в курортное время, так и на протяжении всего года.