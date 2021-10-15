Матвиенко отметила особую атмосферу Евразийского женского форума
Спикер Совфеда Матвиенко отметила теплую атмосферу Третьего Евразийского женского форума
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что участники Третьего Евразийского женского форума проявили готовность участвовать в изменении мира. Она заметила, что особое тепло мероприятию обеспечили женщины, написала «Парламентская газета».
Валентина Матвиенко в ходе заключительного пленарного заседания Третьего Евразийского женского форума заявила, что все гости продемонстрировали активность и желание изменить мир.
Спикер Совфеда отметила, что особую атмосферу с обменом опыта, неформальным общением, знакомством и дружбой могут создать только женщины. Валентина Матвиенко выразила мнение, что все это добавило форуму теплоты и радости, которых не хватает в связи с пандемией коронавируса.
Председатель Совета Федерации также отметила, что документы, выработанные в результате работы форума, отправят в международные организации и объединения.
Валентина Матвиенко заявила, что необходимо обмениваться опытом в борьбе с насилием над детьми и женщинами. Это поможет вести борьбу с любыми формами дискриминации.
Третий Евразийский женский форум проходил с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.