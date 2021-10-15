Матвиенко отметила особую атмосферу Евразийского женского форума

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что участники Третьего Евразийского женского форума проявили готовность участвовать в изменении мира. Она заметила, что особое тепло мероприятию обеспечили женщины, написала «Парламентская газета».

Валентина Матвиенко в ходе заключительного пленарного заседания Третьего Евразийского женского форума заявила, что все гости продемонстрировали активность и желание изменить мир.

Спикер Совфеда отметила, что особую атмосферу с обменом опыта, неформальным общением, знакомством и дружбой могут создать только женщины. Валентина Матвиенко выразила мнение, что все это добавило форуму теплоты и радости, которых не хватает в связи с пандемией коронавируса.

Председатель Совета Федерации также отметила, что документы, выработанные в результате работы форума, отправят в международные организации и объединения.

Валентина Матвиенко заявила, что необходимо обмениваться опытом в борьбе с насилием над детьми и женщинами. Это поможет вести борьбу с любыми формами дискриминации.

Третий Евразийский женский форум проходил с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге.