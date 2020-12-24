Матвиенко не увидела оснований для роста цен на продукты в 2021 году
«В нынешнее время нет оснований серьезных для того, чтобы цены пошли в рост», — сказала Матвиенко. Цитату привела газета «Известия».
По словам спикера Совфеда, в стране есть тенденция, когда за индексацией пенсий сразу же следует рост цен на социально значимые продукты. Матвиенко подчеркнула, что стоимость без каких-либо оснований взлетает на гречку, сахар и макароны. При этом она отметила, что жесткое регулирование цен неприемлемо, так как может закончится дефицитом.
«Но в то же время определенное государственное регулирование должно быть через экономические рычаги», — сказала Матвиенко.
Она пояснила, что в случае роста мировых цен следует отправить как можно больше товаров на экспорт. В таких условиях государство и власть не могут не реагировать. Матвиенко отметила, что для этого необходимо принять соответствующие решения.
Ранее Росстат сообщил, что в России подешевел сахар и подсолнечное масло. В среднем по стране ценники снизились на 1 и 3,2% соответственно.