Матвиенко не увидела оснований для роста цен на продукты в 2021 году

Продукты и товары первой необходимости не должны подорожать в 2021 году, так как для роста цен нет никаких оснований. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В нынешнее время нет оснований серьезных для того, чтобы цены пошли в рост», — сказала Матвиенко. Цитату привела газета «Известия».

По словам спикера Совфеда, в стране есть тенденция, когда за индексацией пенсий сразу же следует рост цен на социально значимые продукты. Матвиенко подчеркнула, что стоимость без каких-либо оснований взлетает на гречку, сахар и макароны. При этом она отметила, что жесткое регулирование цен неприемлемо, так как может закончится дефицитом.

«Но в то же время определенное государственное регулирование должно быть через экономические рычаги», — сказала Матвиенко.

Она пояснила, что в случае роста мировых цен следует отправить как можно больше товаров на экспорт. В таких условиях государство и власть не могут не реагировать. Матвиенко отметила, что для этого необходимо принять соответствующие решения.

Ранее Росстат сообщил, что в России подешевел сахар и подсолнечное масло. В среднем по стране ценники снизились на 1 и 3,2% соответственно.