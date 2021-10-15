Матвиенко назвала необходимым обмен опытом по борьбе с насилием над женщинами и детьми

Идея обмена лучшим опытом по борьбе с любыми формами дискриминации и насилия в отношении женщин и детей является востребованной и необходимой. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Эта тема среди прочих обсуждалась в рамках Третьего Евразийского женского форума. Матвиенко также отметила инициативу о содействии равноправному участию женщин в урегулировании вооруженных конфликтов, сообщил ТАСС.

«Также поддержку участников форума получила идея по созданию платформы женских инициатив по сбережению природных ресурсов», — добавила она.

Спикер Совфеда выразила благодарность участникам форума за поддержку идеи создания единой международной базы историй женского успеха и разработки программы наставничества для девушек-лидеров.

«На мой взгляд, это важный шаг для воспитания новых поколений женщин-лидеров», — сказала Матвиенко.

На основе предложений, которые представили участники форума, будет подготовлен итоговый документ. Его направят главам государств, в международные организации и общественные объединения.