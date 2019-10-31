Матвиенко назвала малые города ресурсом развития страны

Председатель отметила, что в этом году основное мероприятие Всемирного дня городов проходит в России в первый раз. На нем обсуждаются инновации и улучшение жизни будущих поколений. По словам Матвиенко, достичь эту цель можно при условии роста городов, формирования и развития их интегрированных объединений — агломераций. Она напомнила, что по данным ООН, в настоящее время 56% населения Земли живут в городах. Предполагается, что в 2050 году это количество горожан составит 68% от всего человечества.

По мнению председателя Совфеда, отток населения из малых и средних городов чреват «созданием угроз для экономической и оборонной безопасности страны, территориальной и политической целостности России», поэтому Россию нужно обжить на всей территории.

«Не могу согласиться с теми, кто видит идеал в сплошной урбанизации. Считала и считаю: в стратегическом планировании, построении образа будущего России мы обязаны исходить из того, что средние и малые города, сёла — не обременение страны, а ресурс её развития. Ведь в них сконцентрированы немалые производительные силы, полноценный человеческий капитал. Там живут такие же наши граждане, что и в больших городах. Поэтому они не должны быть ущемлены ни в чём, из чего складывается качество жизни людей», — заявила Валентина Матвиенко.

Она также посоветовала малым и средним городам развивать туризм, потому что эта сфера важна для государства на экономическом и духовном уровне. Государство поддерживало и поддерживает эту сферу, она важна не только экономически, но и духовно. Матвиенко обратила внимание на то, что поддержка моногородов «должна быть гораздо более эффективной, нацеленной на использование в полной мере имеющихся возможностей моногородов, стимулирование притока в них инвестиций».

Валентина Матвиенко предложила сделать акцент на развитии транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, улучшить сообщение между городами и другими поселениями, создать востребованные производства.