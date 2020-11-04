Матвиенко назвала главные цели России в День народного единства

Процветание, развитие России, а также приумножение ее богатейшего наследия должны быть главными целями россиян. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении соотечественников с Днем народного единства

Матвиенко считает, что 4 ноября — это особая дата в истории России, которая несет в себе «глубокий патриотический смысл».

«Четыре столетия назад народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило от польских интервентов Москву. Эта победа имела огромное значение для дальнейшего развития России как суверенного и независимого государства», — сказала Матвиенко. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что тогда люди разных сословий, национальностей и веры встали на защиту родины, отстояли ее свободу и положили конец смуте. События тех лет напоминают россиянам о том, что их объединяет и делает сильнее — «вековая дружба народов Российской Федерации».

По ее мнению, именно сплоченность и единство граждан России формировали «общие нравственные ценности, укрепляли чувство любви к своей земле, уважение к ратным и трудовым свершениям предков». Особенно ярко это было видно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Наша общая цель — сберечь и приумножить богатейшее наследие отечества, сделать все возможное для дальнейшего процветания и динамичного развития страны», — подчеркнула Матвиенко.

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что сила России всегда была в "единстве ее народов».

Россия отмечает День народного единства 4 ноября. Большинство праздничных мероприятий пройдет в онлайн-формате.