Общество 06 марта 2024, 13:40 Матвиенко напомнила, что Донбасс — не место для покаяния деятелей культуры РИА «Новости»

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Донбасс — это не место для покаяния опорочивших себя деятелей культуры, заявило председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты. Ее слова привел «Интерфакс».

Людям в ДНР и ЛНР не нравится, что на территорию регионов отправляют тех, кто опорочил себя и вел недостойно. Матвиенко призвала подумать о подходах к направлению художественных коллективов.

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«Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться», — подчеркнула Матвиенко.

При этом спикер Совфеда добавила, что абсолютное большинство культурных деятелей ведут себя достойно и держатся вместе со страной. Она привела в пример скрипача Петра Лендстрема, который с бойцами с первого дня СВО.

Актер Иван Охлобыстин ранее отметил, что поездка в Донбасс — не место для наказания участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.