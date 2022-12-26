Общество 26 декабря 2022, 21:21 Матвиенко исполнила мечты четырех ребят в рамках акции «Елка желаний» Спикер Совфеда Матвиенко привела детей на радио и ферму в рамках «Елки желаний» Пресс-служба Совета Федерации РФ

Читать 360tv в

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в благотворительной акции «Елка желаний». Она сняла с елки четыре открытки и исполнила пожелания ребят.

Десятилетний Владислав из Санкт-Петербурга загадал желание — посетить настоящую радиостанцию. Для него на «Детском радио» организовали не только экскурсию, но и спецэфир.

Реклама

А семилетний Павел — тоже из города на Неве — смог побывать на настоящей ферме. Он посетил коровник и сам покормил животных. Теперь он мечтает стать фермером.

Реклама

Два других подарка уже отправились в Луганскую Народную Республику. Денис получит велосипед, а Александр — синтезатор.

Акция «Елка желаний» стартовала 10 ноября. Ранее в ней уже приняли участие президент России Владимир Путин и минобороны Сергей Шойгу.

Премьер-министр Михаил Мишустин также присоединился к акции. Он пообещал исполнить желание Рамина из Краснодарского края. Политик подарит мальчику теннисный стол.