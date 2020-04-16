Матвиенко: дату Парада Победы назовут в ближайшие дни

Судьбу Парада Победы решат в ближайшие дни. Дату торжественного шествия должно выбрать руководство страны, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В Совфеде заверили, что парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году состоится обязательно. Когда именно его проведут, зависит от ситуации с коронавирусом.

«Думаю, решение об этом руководство страны примет в ближайшие дни», — процитировало Матвиенко РИА «Новости».

Глава Совфеда подчеркнула, что масштабные мероприятия пройдут либо 9 мая, либо «в другую дату».