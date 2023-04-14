Общество 14 апреля 2023, 09:30 Матроса наградили в Приморье за спасение сотрудника ФСБ Матроса из Приморья Владимира Тишкевича наградили медалью за спасение сотрудника ФСБ РИА «Новости»

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В Приморье наградили 21-летнего матроса Владимира Тишкевича, который вместе с товарищем спас сотрудника ФСБ. Его сбросили в ледяную воду три браконьера. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Тишкевич и еще один матрос Александр Лопатин оказали помощь сотруднику органов ФСБ 14 марта прошлого года. В тот день три браконьера сбросили его с судна в воду в бухте Раковой Авачинской губы Тихого океана. Это произошло примерно в 25 метрах от причала Судоремонтной верфи Петропавловска-Камчатского.

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Потерпевший смог вплавь добраться до берега, но выйти из воды не смог из-за высокого бетонного причального сооружения. Долгое пребывание в ледяной воде могло привести к гибели мужчины, на что и рассчитывали преступники.

Тишкевич и Лопатин помогли сотруднику, подняв из воды на причал. Проводили в теплое помещение, выдали теплую одежду, оказали первую помощь и вызвали на место медиков.

Тишкевича удостоили медали Следственного комитета России «За высокую гражданственность». Награду вручил заместитель руководителя Восточного МСУТ СК России Антон Артеменко. Второго матроса наградят в ближайшее время.

Уголовное дело против преступников о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа сейчас находится на рассмотрении в суде, добавили в пресс-службе.