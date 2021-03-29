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    29 марта 2021, 08:55

    Маткапиталом предложили запретить погашать долги в кредитных кооперативах

    Андрей Иванов

    В Госдуме предложили запретить передавать маткапитал кредитным потребительским кооперативам (КПК), которые могут обналичивать государственные выплаты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на нижнюю палату парламента.

    Маткапиталом предложили запретить погашать долги в кредитных кооперативах

    «Депутаты Госдумы предлагают запретить погашать средствами материнского капитала ипотечные займы, выданные кредитными потребительскими кооперативами. Они, как и банки, выдают займы гражданам на получение или погашение ипотеки. Однако нередко КПК нарушают законодательство — просто обналичивают средства, получая за это комиссию», — рассказал изданию парламентарий Виталий Пашин.

    Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в разговоре с «Известиями» напомнил, что обналичивание средств государственной поддержки запрещено. Оно попадает под уголовную статью. По его словам, суды расценивают это как мошенничество при получении выплат и пособий.

    Ранее глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко отправил Пашину письмо, в котором поделился подозрениями в том, что КПК могут обналичивать материнский капитал. Депутаты Пашин и Василина Кулиева собираются внести в Госдуму проект об исключения кооперативов из списков тех, кто может получать маткапитал, в весеннюю сессию.