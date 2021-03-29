Маткапиталом предложили запретить погашать долги в кредитных кооперативах

В Госдуме предложили запретить передавать маткапитал кредитным потребительским кооперативам (КПК), которые могут обналичивать государственные выплаты. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на нижнюю палату парламента.

«Депутаты Госдумы предлагают запретить погашать средствами материнского капитала ипотечные займы, выданные кредитными потребительскими кооперативами. Они, как и банки, выдают займы гражданам на получение или погашение ипотеки. Однако нередко КПК нарушают законодательство — просто обналичивают средства, получая за это комиссию», — рассказал изданию парламентарий Виталий Пашин.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в разговоре с «Известиями» напомнил, что обналичивание средств государственной поддержки запрещено. Оно попадает под уголовную статью. По его словам, суды расценивают это как мошенничество при получении выплат и пособий.

Ранее глава госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко отправил Пашину письмо, в котором поделился подозрениями в том, что КПК могут обналичивать материнский капитал. Депутаты Пашин и Василина Кулиева собираются внести в Госдуму проект об исключения кооперативов из списков тех, кто может получать маткапитал, в весеннюю сессию.