Маткапитал захотели разрешить тратить на покупку машины

Россиянам нужно дать возможность тратить маткапитал на покупку машины. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Документ с изложенной инициативой она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам депутата, автомобиль особенно необходим многодетным семьям. Машина нужна, чтобы возить детей в поликлиники, детские сады и школы.

«Повышение мобильности, экономия времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, смогут существенно повысить качество жизни таких семей», — привела газета «Известия» цитату из письма Лантратовой.

Как уточнила парламентарий, россияне могли бы приобрести машины в рамках программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Она напомнила, что программа действует до 2023 года. Многие семьи нуждаются в транспортном средстве, но не могут накопить на него. На эту цель можно направить полученный маткапитал.

Лантратова подчеркнула, что семейный автомобиль не является роскошью, так как в определенных случаях становится реальной необходимостью.