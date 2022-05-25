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    25 мая 2022, 04:03

    Маткапитал захотели разрешить тратить на покупку машины

    Депутат ГД Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на покупку машины

    Дарья Бунякова

    Россиянам нужно дать возможность тратить маткапитал на покупку машины. С таким предложением выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. Документ с изложенной инициативой она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

    Маткапитал захотели разрешить тратить на покупку машины

    По словам депутата, автомобиль особенно необходим многодетным семьям. Машина нужна, чтобы возить детей в поликлиники, детские сады и школы.

    «Повышение мобильности, экономия времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, смогут существенно повысить качество жизни таких семей», — привела газета «Известия» цитату из письма Лантратовой.

    Как уточнила парламентарий, россияне могли бы приобрести машины в рамках программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Она напомнила, что программа действует до 2023 года. Многие семьи нуждаются в транспортном средстве, но не могут накопить на него. На эту цель можно направить полученный маткапитал.

    Лантратова подчеркнула, что семейный автомобиль не является роскошью, так как в определенных случаях становится реальной необходимостью.