Общество 16 января 2023, 03:07 Маткапитал захотели разрешить тратить на оплату ЖКХ Депутат Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ freepik

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Разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ предложила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Как сообщили «Известия», такое предложение она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Депутат напомнила, что с декабря 2022 года в России выросли тарифы на ЖКХ, а вместе с ними и расходы населения. По мнению Лантаровой, это прежде всего скажется на малообеспеченных семьях.

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«В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать», — написала она в своем обращении.

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Она заявила, что во многих регионах на оплату коммуналки уходит половина всех доходов. Возможность оплачивать счета из средств материнского капитала даст возможность направить часть освободившихся денег на оплату кружков, игрушки, памперсы и тому подобное.

Как уточнила Лантратова, сегодня чаще всего маткапитал направляют на покупку квартиры, но не для всех семей это актуально.