Маткапитал в России станет больше

Материнский капитал в России увеличат на 3,8% Подробнее

«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей», — приводит агентство слова Медведева.

Программа маткапитала в России действует с 2007 года. Право на субсидию имеют семьи, где родился или был усыновлен второй ребенок. Бюджетные средства можно потратить на новое жилье, образование для детей, или формирование накопительной трудовой пенсии матери.

Первоначально размер маткапитала равнялся 250 тысячам рублей. Позже сумму индексировали, но в декабре 2016 года индексации были заморожены до 1 января 2020 года.

Подать заявление на получение материнского капитала можно через интернет на портале госуслуг, на сайте Пенсионного фонда России (ПФР), а также при личном визите в ПФР или любой многофункциональный центр госуслуг.

Решение о выдаче сертификата или об отказе вынесут в течение месяца с момента подачи заявления.