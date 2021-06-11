Маткапитал в России предложили выдавать отцам-одиночкам

Минтруд предложил разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал. Проект об этом разрабатывается в ведомстве.

Поправки планируется внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Они должны расширить круг лиц, которые имеют право на дополнительную господдержку, сообщило РИА «Новости».

Сертификат на материнский капитал предлагается давать мужчинам, которые в одиночку воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, которые родились после 1 января 2007 года.

Право на эту выплату также смогут получить и отцы первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае, если мать детей умерла и не являлась гражданкой России либо если ее лишили родительских прав.

Для оформления сертификата отцам-одиночкам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд.

На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго.

В начале июня с предложением ввести в России отцовский капитал выступила Общественная палата. По мнению авторов инициативы, этот капитал должен быть равен материнскому и составлять 639,4 тысячи рублей. Выплачивать такое пособие нужно при рождении трех и более детей. Письмо с предложением в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой направил глава комиссии ОП по демографии Сергей Рыбальченко.