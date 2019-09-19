Маткапитал признали важной мерой поддержки российских семей — депутат
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет, отметило РИА ФАН.
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«Это очень важно и мы, безусловно, это поддерживаем», — рассказала Окунева.
По ее словам, большинство семей направляет эти средства на улучшение жилья.
Депутат рассказал, что к вопросу подключилось и правительство. Все пособия проиндексируют с 1 февраля.
Индексацию материнского капитала профинансирует Пенсионный фонд России (ПФР). Для этого в бюджете заложено 325 миллиардов рублей. В 2020 году проиндексируют не только суммы по новым сертификатам, но и остаток средств по сертификатам, частично использованных семьями.
Материнский капитал выплачивается с января 2007 года. Государственную помощь может получить каждая семья, в которой родили или усыновили второго, третьего или последующего ребенка.