С 2020 года размер материнского капитала вырастет с 453 до 466,6 тысячи рублей. Эти изменения — достаточно важная мера поддержки российских семей. Так индексацию прокомментировала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Ольга Окунева.

Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет, отметило РИА ФАН.

Материнский капитал в России увеличат на 3,8% Подробнее

«Это очень важно и мы, безусловно, это поддерживаем», — рассказала Окунева.

По ее словам, большинство семей направляет эти средства на улучшение жилья.

Депутат рассказал, что к вопросу подключилось и правительство. Все пособия проиндексируют с 1 февраля.

Индексацию материнского капитала профинансирует Пенсионный фонд России (ПФР). Для этого в бюджете заложено 325 миллиардов рублей. В 2020 году проиндексируют не только суммы по новым сертификатам, но и остаток средств по сертификатам, частично использованных семьями.

Материнский капитал выплачивается с января 2007 года. Государственную помощь может получить каждая семья, в которой родили или усыновили второго, третьего или последующего ребенка.