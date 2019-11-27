  • Маткапитал предложили тратить на строительство домов на садовом участке

    27 ноября 2019, 17:05

    Анатолий Минкин

    Правительство России подготовило поправки в закон о материнском капитале. В документе предлагается позволить родителям двоих и более детей направлять полученные от государства деньги на строительство домов на садовых участках. Об этом сообщается на сайте кабмина.
    Маткапитал предложили тратить на строительство домов на садовом участке

    В тексте говорится. то материнский капитал можно использовать на строительство или реконструкцию жилья, расположенного на садовом земельном участке.

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    Соответствующие поправки правительство предложило внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

    Как сообщило РИА «Новости», министерство труда изначально говорило о том, что изменения касаются только строительства или ремонта именно жилого дома, расположенного на земельном участке. На летние дачи эта норма закона распространяться не будет.

    Это не первое изменение в закон о материнском капитале, которое внесли на рассмотрение депутатов в последние недели. Ранее депутат от ЛДПР Сергей Иванов предложил выплачивать родителям вторую сумму после появления в семье четвертого ребенка.