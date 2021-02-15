Маткапитал предложили направлять на оплату воспитателей-частников

Сенатор Татьяна Кусайко обсудила с «Парламентской газетой» законопроект, который предполагает направить маткапитал на оплату ясельных групп или отдельных воспитателей-частников в статусе ИП.

«Это — мера поддержки индивидуальных предпринимателей, которые так же, как и другие представители бизнеса, пострадали из-за распространения коронавирусной инфекции и связанных с ним ограничительных мер», — обратила внимание Кусайко.

Отмечается, что этот законопроект был внесен еще до начала пандемии, однако в правительстве его не поддержали. 15 февраля в нижней палате парламента состоится совещание, в ходе которого авторы инициативы приведут новые аргументы в пользу своего предложения.