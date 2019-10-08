Маткапитал от области и няни с сертификатами для всех. Что может войти в «демографический пакет» Подмосковья

В доме правительства Московской области прошло пленарное заседание Общественной палаты региона. Спикеры предложили вернуть региональный материнский капитал и ввести институт сертифицированных нянь.

Председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской области Юлия Зимова отметила, что сегодня нет уверенности в том, что к 2024 году планируемый процент рождаемости в регионе будет достигнут.

«Среди тех мер, которые сейчас предложены, мы не уверены, что можем достигнуть того, что планируем. Потому что у нас отменен сейчас материнский капитал. Большая часть выплат, которые сейчас есть — федеральные. Конечно, сейчас много чего делается с детскими садами, есть и компенсации по оплате коммунальных услуг для многодетных и так далее. Но мы решили предложить „демографический пакет“ Московской области. Эти предложения будут направлены в правительство для рассмотрения», — подчеркнула Юлия Зимова, председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты Московской области.

Так в «демографическом пакете» общественники просят вернуть региональный материнский капитал, предоставить возможность семьям пользоваться услугами сертифицированных нянь, оплачивать ежемесячное пособие на каждого ребенка в многодетной семье до достижения 18 лет, предоставить региональный отцовский капитал при рождении третьего ребенка, а также субсидированный найм жилья для семьи с детьми.