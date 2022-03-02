Маткапитал на покупку жилья предложили давать сразу после рождения ребенка

Россияне должны тратить материнский капитал на покупку жилья в случае необходимости. Для этого нужно отменить трехлетний мораторий, который действует сейчас. Как сообщило РИА «Новости», об этом говорится в заявлении главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, которое она направила на имя спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

Отдельно Останина отметила, что нынешняя экономическая ситуация требует пересмотра размера выплат и введения ежеквартальной индексации, а не годовой, как сейчас.

Депутат напомнила, что сегодня семьи могут потратить материнский капитал на покупку жилья только спустя три года после рождения ребенка. Под эту норму не попадают те, кто использует деньги для первоначального взноса или для погашения основной доли займа.

Но родители ребенка должны иметь возможность купить или улучшить свое жилье сразу же после рождения ребенка, а не ждать три года.

Автор инициативы предложила внести изменения в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».