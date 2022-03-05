facebook_pixel
    05 марта 2022, 09:06

    Маткапитал на детей участников спецоперации на Украине предложили увеличить на 50%

    Депутат Федоров предложил повысить маткапитал на детей участников спецоперации на Украине

    Ольга Назаркина

    В Госдуме выступили с предложением увеличить материнский капитал на детей военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации на Украине. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров.

    Маткапитал на детей участников спецоперации на Украине предложили увеличить на 50%

    Свое обращение парламентарий направил на имя главы Минфина Антона Силуанова. В письме Федоров попросил министра оценить возможности федерального бюджета и рассмотреть вариант повысить выплаты, написало RT.

    По мнению депутата, материнский капитал на детей, которые родятся в семьях военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине, нужно увеличить на 50%.

    В обращении Федоров указал на то, что каждый день российские военнослужащие рискуют жизнями в ходе специальной операции, чтобы повысить безопасность своей страны и освободить соседнее государство от националистических формирований.

    Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на покупку жилья в случае необходимости. Для этого нужно отменить трехлетний мораторий, который действует в настоящее время.