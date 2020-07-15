Маткапитал могут разрешить использовать для газификации домов
«Сенаторы продолжают работу по расширению возможностей использования средств материнского капитала», — подчеркнула Святенко. Ее процитировало РИА «Новости».
Ранее парламентарий говорила о том, что Минтруд в целом поддерживает идею использовать маткапитал для газификации и обустройства жилых домов. Также сенатор напомнила, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о продлении действия программы материнского капитала до 2026 года.
Российское законодательство сейчас позволяет использовать средства материнского капитала в том числе и на улучшение жилищных условий. В частности, речь идет о строительных работах или реконструкции дома.
При этом в некоторых регионах маткапитал можно тратить на газификацию дома, водоснабжение и так далее. Святенко поддерживает этот подход и считает, что таким образом улучшаются жилищные условия семей с детьми.
Ранее в Госдуму внесли проекта закона, по которому материнский капитал смогут тратить на обеспечение дистанционного обучения.