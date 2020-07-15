Маткапитал могут разрешить использовать для газификации домов

Сенаторы решили внести в Государственную думу законопроект, по которому средства материнского капитала можно будет тратить на газификацию жилья. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Сенаторы продолжают работу по расширению возможностей использования средств материнского капитала», — подчеркнула Святенко. Ее процитировало РИА «Новости».

Ранее парламентарий говорила о том, что Минтруд в целом поддерживает идею использовать маткапитал для газификации и обустройства жилых домов. Также сенатор напомнила, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о продлении действия программы материнского капитала до 2026 года.

Российское законодательство сейчас позволяет использовать средства материнского капитала в том числе и на улучшение жилищных условий. В частности, речь идет о строительных работах или реконструкции дома.

При этом в некоторых регионах маткапитал можно тратить на газификацию дома, водоснабжение и так далее. Святенко поддерживает этот подход и считает, что таким образом улучшаются жилищные условия семей с детьми.

Ранее в Госдуму внесли проекта закона, по которому материнский капитал смогут тратить на обеспечение дистанционного обучения.