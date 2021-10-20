Матильда Шнурова закрыла ресторан в Санкт-Петербурге

Бывшая жена рок-музыканта Сергея Шнурова закрыла свой ресторан ВIО МY ВIО в Санкт-Петербурге. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

В посте Матильда объяснила свои действия — команда ресторана просто не справилась с экономикой в непростое время пандемии. Проект был дорогостоящий, и его обслуживание таким же.

«Сегодня в статистику жертв пандемии можно добавить +1. Я знаю, что этот проект вызывал споры и не всем был понятен. Но я счастлива, что позволила ему быть», — написала светская дива.

При этом Матильда предположила, что кафе BIO еще может быть открыто заново, в том числе и в Москве. Она поблагодарила всех гостей и привела цитату из книги Марины Абрамович «Пройти сквозь стены»: «Иметь свободу рисковать и творить это ли не самое главное?».

Кафе BIO MY BIO позиционировало себя как место здорового питания. Оно открылось в 2020 году и работало примерно полтора года. BIO MY BIO получило приз за лучший интерьер среди ресторанов и баров Европы в премии Restaurant & Bar Design Awards. Это не единственное заведение Матильды Шнуровой, еще ей принадлежат рестораны Cococo Bistro и Cococouture.