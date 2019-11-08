Материться и критиковать конституционный строй запретили чиновникам из Югры

Кодекс рекомендует югорским чиновникам не материться и не критиковать существующий конституционный строй.

«Гражданским служащим [.] рекомендуется: следовать общепринятым нравственно-этическим принципам, не использовать ненормативную лексику в публикациях от своего имени, не публиковать и не поддерживать текстовые, а также фото-, видео- и аудиоматериалы, содержащие критику существующего конституционного строя, институтов публичной власти, не приобщаться к группам (сообществам), содержащим такие материалы», — отмечается в постановлении. Его подписала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Также в кодекс этики добавили изменения касательно «внеслужебного» времени госслужащих. В свободное от работы время им порекомендовали воздержаться от поступков и высказываний, которые могут вызвать сомнения в порядочности действий или причинить вред авторитету госоргана.