Эксклюзив 29 декабря 2022, 13:07 Материнский семейный капитал увеличат более чем на 12% в 2023 году — Бессараб Депутат Бессараб сообщила об индексации с 2023 года материнского капитала на 12,4% piqsels

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Россиян в 2023 году ожидает увеличение социальных выплат. В частности, государство на 12,4% проиндексирует материнский семейный капитал. Об этом «360» сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Материнский семейный капитал будет увеличен на уровень реальной инфляции даже с небольшим опережением — на 12,4%. Теперь по поручению президента это будет проводиться ежегодно», — рассказала она.

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По ее словам, увеличивать сумму семейного материнского капитала будут не на прогнозное значение, а по результатам года, по достижению реальных показателей.

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Что касается универсального пособия, то здесь объединяются семь различных категорий с едиными критериями, с едиными выплатами, отметила депутат.

«Это позволит в дальнейшем обеспечить все семьи с детьми, еще до их рождения и заканчивая школой, выплатами от государства», — добавила Бессараб.

Она напомнила, что раньше по отдельным возрастным группам и с учетом количества детей в семье средства можно было получить только из семейного материнского капитала. Например, на финансовую помощь.

«Сейчас их можно получить как из материнского семейного капитала, так и из универсального пособия. При этом средства из материнского капитала не будут учитываться в доходах семьи. Это дает определенные преимущества семьям с детьми», — подчеркнула парламентарий.

Она подтвердила, что с нового года увеличатся пенсии, пособия и все соцвыплаты.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что основны меры поддержки для жителей начнут действовать уже 1 января 2023 года. В частности, речь идет о пособии для семей с детьми до 17 лет, а также для беременных женщин.