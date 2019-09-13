Материнский капитал в России увеличат на 3,8%

Размер материнского капитала в России в 2020 году будет увеличен на 3,8% — до 466 тысяч рублей. Средства в бюджете для этого есть, подтвердила заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По словам вице-премьера, всего в бюджете на программу этих выплат заложено без малого 325 миллиардов рублей. Деньги выделяет Пенсионный фонд России (ПФР).

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится также на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей», — подтвердила Голикова в ходе сказала заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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Материнский, он же семейный капитал — это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился или был усыновлен второй ребенок, либо третий ребенок или последующие дети, если при рождении второго ребенка право на получение маткапитала не оформлялось, уточнили в ПФР.

С 1 января 2015 года размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. В 2007 году выплаты составляли 250 тысяч рублей и повышались ежегодно.