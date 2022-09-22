Материнский капитал захотели проиндексировать с 2023 года | 360°

Общество 22 сентября 2022, 22:48 Поделиться Telegram

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Viber Материнский капитал захотели проиндексировать с 2023 года Материнский капитал могут проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года РИА "Новости"

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Материнский капитал в 2023 году может вырасти. Его планируют проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года. Об этом стало известно из материалов к бюджету фонда пенсионного и социального страхования РФ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

После индексации маткапитал составит 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей на второго. Это значит, что выплаты на первого ребенка по сравнению с сегодняшней цифрой вырастут на 65 тысяч рублей, на второго — на 85,5 тысячи рублей.

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Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

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Ранее родителям разрешили тратить маткапитал на образовательные услуги от ИП. Кроме того, активно обсуждалась возможность направлять эти средства на покупку автомобиля.

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