Материнский капитал предложили увеличить

В России предложили с 1 января 2023 года увеличить размер материнского капитала на второго ребенка до 933 тысяч рублей, а саму программу сделать бессрочной. Пока что она действует до конца 2026 года.

Как сообщили «Известия», законопроект «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» внесут в Госдуму 30 августа.

Авторы инициативы — депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Они также предлагают установить размер выплат за третьего ребенка — 1,399 миллиона рублей.

Авторы инициативы объясняют ее невысокими демографическими показателями в России. В профильном комитете и в других фракциях идею поддержали.

Эксперты считают, что повышать размер материнского капитала необходимо, однако также нужно и расширять цели его использования.

Глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов предложил ввести «родительские зарплаты» для неработающих россиян и расширить действие маткапитала и льготной ипотеки. Специалисты считают, что идея ввести зарплаты для родителей требует доработки, но она показывает, что государство заботится о семьях.