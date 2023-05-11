Общество 11 мая 2023, 08:22 Материнский капитал предложили разрешить тратить на детские спортивные секции Сенатор Кутепов предложил тратить маткапитал на оплату детских спортивных секций РИА «Новости»

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Средства материнского капитала предложили разрешить тратить на оплату спортивных секций для детей в возрасте до 18 лет. Законопроект об этом разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщил ТАСС.

По мнению сенатора, если инициативу реализуют, это позволит большему количеству детей заниматься физкультурой и спортом, потому что такие секции станут доступнее, в том числе для многодетных семей. Он обратил внимание, что ежемесячная оплата таких занятий сегодня может составлять более 10 тысяч рублей.

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Помимо оплаты детских спортивных секций с помощью маткапитала, Кутепов предложил разрешить тратить эти средства и на добровольное медицинское страхование ребенка с рождения до одного года, а также на его медицинское обслуживание с рождения до одного года.

В четверг, 11 мая, документ направят в правительство на согласование.