Материнский капитал предложили проиндексировать вне очереди

Летом 2021 года в России могут провести внеочередную индексацию материнского капитала. В Госдуме считают, что мера будет стимулировать рождаемость в стране.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Евгению Федерову. Парламентарий описал ее в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщил сайт RT со ссылкой на документ.

«Предлагается проведение внеочередной индексации сумм средств материнского капитала с 1 июля 2021 года на 20%», — указано в письме.

Федоров сослался на данные Счетной палаты по уровню рождаемости с января по июль 2020 года. За это время в России появилось на свет почти на 50 тысяч детей меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Эксперты полагают, что индексация маткапитала стала бы мерой поддержки по стимулированию рождаемости в РФ. Депутат попросил министерство изложить мнение по указанному предложению, основываясь на возможностях бюджета.

Логичным шагом назвал значительное повышение материнского капитала назвал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его мнению, таким образом молодые семьи получат необходимую поддержку. Кроме того, необходимо снизить убыль населения и перейти к росту рождаемости.

«Особенно на фоне событий 2020 года, связанных с пандемией, которая оказала негативное влияние на рынок труда и доходы граждан, — заметил Орлов. Последнее, считает специалист, может заставить многие семьи перенести планы по рождению детей на неопределенный срок.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что индексировать материнский капитал в стране будут ежегодно.