Сертификат на материнский капитал с 15 апреля начнут оформлять автоматически. Родителям даже не придется обращаться в инстанции и подавать заявление. Это первая услуга, которую в России запустят в проактивном режиме.

«Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Такую задачу — максимально упростить процедуры получения материнского капитала — ставил перед нами Президент», — пояснил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Слова министра привела пресс-служба ведомства.

Сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния в Пенсионный фонд после рождения ребенка будут поступать автоматически. Они уже будут содержать все необходимые данные о малыше и его родителях. После этого Пенсионный фонд проверит, есть ли ограничения для сертификата, и если их нет, документы уйдут на оформление, о чем тут же оповестят молодых родителей.

Еще проще окажется механизм оформления необходимых бумаг, если мать зарегистрирована на портале Gosuslugi.ru. В этом случае по факту выдачи сертификата родителям придет уведомление в личном кабинете. Сообщение продублируют в СМС по номеру телефона, который был указан в системе при регистрации.

Также останется возможность для родителей подать заявление лично, например, в отделениях Пенсионного фонда или в МФЦ. Сертификат оформят за пять дней, о его готовности сообщат сотрудники контактного центра ПФР.

С 1 января 2020 года, если в семье родился или был усыновлен первый ребенок, взрослые смогут получить 466 тысяч 617 рублей. При рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей — 616 тысяч 617 рублей. Каждый четвертый россиянин рассказал, что рассчитывает с помощью маткапитала улучшить жилищные условия, каждый пятый мечтает о семейной ипотеке.