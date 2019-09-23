Материалы СМИ о российских дачах-шпионах назвали чушью

Американские СМИ заявили, что дипломатические дачи в РФ использовались для слежки за сотрудниками ФБР. Подобные предположения в Службе внешней разведки назвали чушью.

Мнение по этому поводу высказал глава СВР Сергей Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ, которое проходит в Казани. Его процитировало РИА «Новости».

«Как чушь», — ответил Нарышкин на вопрос о том, как он может охарактеризовать подобные заявления.

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В материале, опубликованном порталом Yahoo News, рассказывалось о причинах высылки свыше 30 российских дипломатов из США в 2016 году. Соответствующее распоряжение дала администрация бывшего президента страны Барака Обамы. Связано оно было якобы с тем, что дачи некоторых диппредставителей и они сами имели отношение к российской контрразведывательной операции и сыграли в ней главную роль.

Из-за нее, уверяли экс-чиновники из Соединенных Штатов, контакты ФБР и ЦРУ с некоторыми российскими агентами были прекращены. Кроме того, на ключевых объектах национальной безопасности пришлось усилить меры безопасности. Целью контрразведки были средства связи ФБР.