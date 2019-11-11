Материалы по делу журналиста Голунова засекретили

В суде рассматривалась жалоба защитников Ивана Голунова на бездействие следователей, которые занимались проверкой задержавших журналиста сотрудников полиции.

Адвокат Голунова попросил, чтобы делом журналиста занялась ФСБ Подробнее

Адвокаты Голунова напомнили, что их подзащитный уже давал показания об эпизоде с наркотиками в качестве свидетеля. При этом следователи сначала активно занимались этим вопросом, но после они прекратили любые действия и отказались знакомить Голунова с материалами проверки.

Из-за этого адвокат Сергей Бадамшин попросил суд истребовать материалы проверки по этому поводу. Судья встал на сторону защиты и удовлетворил прошение. Но следствие может отказать в предоставлении материалов, отделавшись отчетом, что материалы содержат государственную тайну. Следующее заседание суда пройдет 18 ноября.

При этом раньше следователи заявляли, что гриф «Секретно» получили только материалы в отношении полицейских, которые, как считают адвокаты Голунова, подбросили их подзащитному наркотики.

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Как заявляли задержавшие его полицейские, в ходе обыска у него нашли наркотики. Сам журналист свою причастность к хранению запрещенного вещества отрицал. Он заявил, что ему его подбросили. В его защиту выступили сотрудники СМИ и известные люди.

Так как вину Голунова доказать не удалось, то 10 июня его отпустили, а после отменили уголовное преследование «в связи с недоказанностью его участия». Задержавших журналиста полицейских уволили с работы. Сейчас они пытаются восстановиться в должности через суд.

Ранее адвокат журналиста Голунова Сергей Бадамшин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой передать материалы проверки по трем полицейским, которые задержали его подзащитного, в Управление «М» ФСБ России. По его словам, это нужно для эффективного и справедливого разбирательства и дальнейшего решения о возбуждении уголовного дела.