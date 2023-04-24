Общество 24 апреля 2023, 08:57 Материалы для передачи Сапеги в Россию направили в Пресненский суд Москвы Глава Минюста Чуйченко: документы для передачи Сапеги в Россию направили в Пресненский суд Pxhere

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Документы из суда Белоруссии по делу Софьи Сапеги направили в Пресненский суд Москвы для ее передачи в Россию. Такое заявление сделал министр юстиции РФ Константин Чуйченко в беседе с ТАСС.

По его словам, Минюст России рассматривает вопрос о передаче Софьи Сапеги с конца января 2023 года после обращения ее родственницы.

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«Материалы о передаче осужденной Сапеги в РФ направлены Минюстом России в Федеральную службу исполнения наказаний для внесения в российский суд представления о признании и исполнении приговора белорусского суда на территории РФ», — уточнил Чуйченко.

Он добавил, что ФСИН на прошлой неделе передала представление и материалы о передаче осужденной в Пресненский суд Москвы. Решение суда направят в компетентный орган Белоруссии, после этого можно будет говорить о возможности передачи Сапеги в Россию.

Генпрокуратура Белоруссии 14 апреля удовлетворила ходатайство Сапеги о ее передаче в Россию для отбывания наказания.