Материал с содержанием вторичного сырья начали производить в Башкирии | 360°

Общество 11 октября 2022, 09:15 Поделиться Telegram

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Viber Материал с содержанием вторичного сырья начали производить в Башкирии

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В Башкирии завершилась реконструкция одной из линей действующего предприятия «Полиэф». Директор по устойчивому развитию компании «Сибур» Максим Ремчуков рассказал на полях РЭФ-2022, как этот проект работает сейчас.

Он пояснил, что предприятие «Полиэф», является проектом компании «Сибур».

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«Эта реконструкция подразумевает, что в одну из двух линий мы как раз вовлекаем дробленые под бутылку, так называемую флексу, это сырьем является. И уже у нас получается на выходе первичный гранулят ПЭТ, из которого, как правило, делают пластиковые бутылки. И вот этот материал, который мы производим, он с содержанием вторичного сырья», — рассказал Ремчуков.

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Полное интервью с Максимом Ремчуковым смотрите на видео.

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