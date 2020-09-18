Материал о поддержке США украинских провокаций не удивил Крым

Вмешательство США в дела Крыма не новость для республики. Систему на полуострове наблюдают с момента воссоединения с Россией, но сил для защиты границ и безопасности местных жителей на крымской территории достаточно.

В крымском парламенте прокомментировали появившуюся информацию о поддержке «украинских подразделений» в Крыму со стороны США. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заметил, что в этом «нет ничего удивительного». Его слова привело РИА «Новости».

«Это система, которую мы наблюдаем на протяжении всех последних лет с момента воссоединения Крыма с Россией», — сказал он.

И США, и их партнеры в Европе, добавил Гемпель, предпринимают систематические попытки вмешаться во внутренние дела РФ. Они нагнетают обстановку вокруг крымского вопроса и занимаются подстрекательством: чтобы Украина дестабилизировала ситуацию на полуострове.

Гемпель подчеркнул, что развернутой в Крыму группировки вооруженных сил достаточно, чтобы защитить границы полуострова и обеспечить безопасность населения. Украинские подразделения, заметил он, на крымской земле не воюют — замечены только отдельные группы провокаторов. Кроме того, Киев пытается заслать на полуостров диверсантов.

В российском посольстве потребовали у Вашингтона объяснений после материала NBC News, где речь шла о поддержке США террористической деятельности в России.