Матери убитой аспирантки СПбГУ стало плохо на похоронах

Женщина сидела около закрытого гроба убитой дочери и громко рыдала. Во время отпевания ей стало плохо. К храму вызвали бригаду медиков. Ранее отец Ещенко говорил, что хоронить после убийства практически нечего.

Обвиняемого в убийстве девушки 63-летнего историка Олега Соколова суд арестовал до 11 ноября. Накануне его перевели в Следственный изолятор «Кресты».