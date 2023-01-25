25 января 2023, 13:23
Матери стали реже отказываться от новорожденных в нижегородских роддомах
Количество отказов от новорожденных в роддомах Нижнего Новгорода снизилось на 8%
В Нижегородской области женщины стали реже отказываться от младенцев сразу после рождения. Такой информацией поделились в региональном Минздраве. Об этом сообщило ИА «Время Н».
В 2022 году матери оставили 48 детей в медицинских учреждениях. Данный показатель ниже на 8% в сравнении со значениями 2021 года.
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Ранее представители ЗАГСа Подмосковья рассказали, какие имена для новорожденных родители выбирали чаще всего в 2022 году. Самыми популярными оказались София и Александр.
Дети
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