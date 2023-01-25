Общество 25 января 2023, 13:23 Матери стали реже отказываться от новорожденных в нижегородских роддомах Количество отказов от новорожденных в роддомах Нижнего Новгорода снизилось на 8%

Читать 360tv в

В Нижегородской области женщины стали реже отказываться от младенцев сразу после рождения. Такой информацией поделились в региональном Минздраве. Об этом сообщило ИА «Время Н».

В 2022 году матери оставили 48 детей в медицинских учреждениях. Данный показатель ниже на 8% в сравнении со значениями 2021 года.

Реклама

Ранее представители ЗАГСа Подмосковья рассказали, какие имена для новорожденных родители выбирали чаще всего в 2022 году. Самыми популярными оказались София и Александр.