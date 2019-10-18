Матери с двумя детьми не дадут замерзнуть в Курганской области

В районном центре соцобслуживания сообщили, что семья живет в частном доме.

«Семья остро нуждается в дровах. На улице сегодня выпал снег, ночью минусовые температуры. Оба ребенка очень маленькие, поэтому мама не работает, воспитывает их одна», — сообщили соцработники.

Государственная помощь не предусматривает выделение средств на такие нужды. Поэтому центр соцобслуживания начал благотворительный сбор дров и срезки.

«Во вторник дрова семье привезут. Откликнулись сразу двое мужчин. Государственная помощь на эти цели не предусмотрена. Сами ищем спонсоров. Из того, чем можем помочь — предоставляем юриста или психолога», — развели руками в центре.