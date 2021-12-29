Матери погибшего в Большом театре актера выплатят еще миллион

Еще один миллион рублей, помимо тех денег, что выплатил Большой театр, поступит матери погибшего актера Евгения Кулеша. Его выплатит Фонд социального страхования.

«Фонд социального страхования РФ принял решение выплатить матери погибшего артиста еще один миллион рублей. Хочу поблагодарить за данное решение всех причастных, это правильное решение в интересах матери», — рассказал «360» адвокат семьи Андрея Алешкина.

Ранее Большой театр выплатил матери актера один миллион 50 тысяч рублей и компенсацию за похороны в размере 500 тысяч рублей.

Евгений Кулеш во время исполнения оперы «Садко» должен был выйти к зрителям, но вместо этого попал под опускающуюся декорацию, весящую две тонны. Комиссия по расследованию несчастного случая признала, что актер был сам виноват, так как был нетрезв. Кулешу было 37 лет.

Мама погибшего артиста обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Она попросила поспособствовать в расследовании обстоятельств гибели ее сына, сочтя, что «сцена не должна быть подобием стройплощадки».