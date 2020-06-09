Матери погибшего в аварии с Ефремовым еще не рассказали о смерти сына

«Но, насколько знаю, они боятся ей сообщать, берегут ее здоровье», — рассказал глава Кузьминского сельского поселения Рыбновского района Александр Гудков.

По его словам, мать погибшего — заслуженный агроном РСФСР и кавалер ордена Ленина. Гудков пояснил, что Захаров заботился о своей матери, каждую неделю приезжал к ней и помогал по хозяйству.

«У Сергея ведь еще теща умерла. Сегодня-завтра должны были хоронить, но, видимо, будут двойные похороны», — добавил Гудков.

По данным издания, авария произошла накануне вечером на Садовом кольце. Пьяный Ефремов выехал на встречку и на большой скорости вписался в фургон. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.