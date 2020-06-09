Матерей-героинь в России захотели отправить на пенсию досрочно

Депутат Госдумы Елена Строкова предложила в качестве поддержки женщин со званием «Мать-героиня» разрешить им уходить на пенсию досрочно. Свою идею она направила вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Строкова считает, что нужно обратить внимание на сложную демографическую ситуацию в стране. В связи с этим нужно помогать многодетным мамам и мамам-героиням.

«…прошу вас рассмотреть возможность разработки правового основания для выхода на досрочную пенсию матерей-героинь, не имеющих трудового стажа, так как они посвятили свою жизнь рождению и воспитанию будущего поколения россиян», — сказано в документе, который оказался в распоряжении РИА «Новости».

Парламентарий напомнила, что статус «Мать-героиня» может получить женщина с десятью и большим количеством детей. При этом в страховой стаж ей могут засчитать за всех детей не более шести лет.

Депутат считает, что в страховой стаж нужно включать все периоды ухода за младенцами. Тогда мама, которая родила десять или больше наследников, в итоге может получить страховой стаж от 15 лет и даже больше.

На такую идею Строкову подтолкнула россиянка с 13 детьми. Она рассказала, что из-за отсутствия трудового стажа не может уйти на пенсию досрочно.

«К сожалению, ей отказывают в этом исходя из рамок действующего законодательства. […] Матери-героине сообщили, что стаж будет засчитан только за нескольких, а не за всех 13 детей. При отсутствии необходимого страхового стажа социальная пенсия по старости ей будет назначена в 65 лет», — заметиладепутат.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил платить многодетным мамам зарплату воспитателя детского сада.