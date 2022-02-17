Математик раскрыл, когда в Россию может прийти шестая волна коронавируса

Пятая волна коронавируса, продолжающаяся до сих пор в России, вряд ли будет последней. Шестая может прийти в начале лета. Такое мнение высказал руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию COVID-19 Алексей Боровков.

«До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать. Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем», — рассказал он РИА «Новости».

По оценкам экспертов, в середине апреля страна может опять вернуться к такому же числу заболевших, как и сейчас. Пока же можно говорить о том, что пик пройден, но выздоровление будет идти медленнее, чем рост.

Боровков предположил, что в июне интерес туристов возрастет к Санкт-Петербургу из-за белых ночей.

«Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма и кто-то нам привезет его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну», — заявил он.

По его словам, математическая модель распространения коронавируса для российской столицы и Петербурга построена до конца лета.

За последние сутки в России зарегистрировали 180 622 новых случая коронавируса.