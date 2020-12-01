Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден делает успехи в изучении русского языка, сказал его адвокат. Схватывать на лету ему помогает математический ум.

Об успехах Сноудена рассказал его адвокат Анатолий Кучерена, передает РИА «Новости». Сноуден быстро учится благодаря математическому складу ума и учителям, в том числе его адвокату.

Русский язык нужен Сноудену, чтобы комфортно жить в России, ведь в ноябре он написал в соцсетях, что решил подать заявление на двойное американо-российское гражданство.

Сноуден стал известен в июне 2013 года, когда инициировал крупный международный скандал, передав американским СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

После этого Сноуден отправился в Гонконг, а потом в Москву. Некоторое время он жил в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, пытаясь получить временное убежище в других странах, но ему отказали. Тогда Россия предоставила ему убежище на год при условии, что он прекратит деятельность против США. В августе 2014-го он получил трехлетний вид на жительство, что позволило ему путешествовать не только по России, но и по другим странам. Впоследствии Сноуден получил бессрочный вид на жительство.