facebook_pixel
    01 декабря 2020, 19:08

    «Математический ум» помогает Сноудену изучать русский язык — адвокат

    Борис Ломакин

    Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден делает успехи в изучении русского языка, сказал его адвокат. Схватывать на лету ему помогает математический ум.
    «Математический ум» помогает Сноудену изучать русский язык — адвокат

    Об успехах Сноудена рассказал его адвокат Анатолий Кучерена, передает РИА «Новости». Сноуден быстро учится благодаря математическому складу ума и учителям, в том числе его адвокату.

    Русский язык нужен Сноудену, чтобы комфортно жить в России, ведь в ноябре он написал в соцсетях, что решил подать заявление на двойное американо-российское гражданство.

    Сноуден стал известен в июне 2013 года, когда инициировал крупный международный скандал, передав американским СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.

    После этого Сноуден отправился в Гонконг, а потом в Москву. Некоторое время он жил в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, пытаясь получить временное убежище в других странах, но ему отказали. Тогда Россия предоставила ему убежище на год при условии, что он прекратит деятельность против США. В августе 2014-го он получил трехлетний вид на жительство, что позволило ему путешествовать не только по России, но и по другим странам. Впоследствии Сноуден получил бессрочный вид на жительство.