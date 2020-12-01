«Математический ум» помогает Сноудену изучать русский язык — адвокат
Об успехах Сноудена рассказал его адвокат Анатолий Кучерена, передает РИА «Новости». Сноуден быстро учится благодаря математическому складу ума и учителям, в том числе его адвокату.
Русский язык нужен Сноудену, чтобы комфортно жить в России, ведь в ноябре он написал в соцсетях, что решил подать заявление на двойное американо-российское гражданство.
Сноуден стал известен в июне 2013 года, когда инициировал крупный международный скандал, передав американским СМИ секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.
После этого Сноуден отправился в Гонконг, а потом в Москву. Некоторое время он жил в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, пытаясь получить временное убежище в других странах, но ему отказали. Тогда Россия предоставила ему убежище на год при условии, что он прекратит деятельность против США. В августе 2014-го он получил трехлетний вид на жительство, что позволило ему путешествовать не только по России, но и по другим странам. Впоследствии Сноуден получил бессрочный вид на жительство.