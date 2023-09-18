Общество 18 сентября 2023, 16:46 Матч между врачами и их пациентами-баскетболистами пройдет в Москве Ракова: баскетбольный матч между врачами и пациентами пройдет в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В спортивном комплексе «ВТБ Арена» 21 сентября состоится первый в России товарищеский матч по баскетболу между врачами департамента здравоохранения Москвы и профессиональными игроками Единой лиги ВТБ, мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, все спортсмены, которые примут участие в матче, прошли операцию в Московском городском спинальном нейрохирургическом центре городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова и успешно восстановились благодаря новой методике стабилизации позвоночника. Ее разработал коллектив врачей под руководством Дмитрия Дзукаева в рамках грантовой программы мэра столицы при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении.

Если раньше после хирургического вмешательства профессиональные спортсмены завершали свою карьеру, то теперь благодаря новому подходу они возвращаются к тренировкам и играм без ограничений в максимально сжатые сроки. Анастасия Ракова

Ракова уточнила, что благодаря этому срок реабилитации снизился с трех-четырех месяцев до рекордных четырех-шести недель. Будущий матч станет уникальной возможностью увидеть результаты работы столичных медиков, которые они достигли при поддержке города.

Врачи разработали уникальную методику фиксации динамических имплантатов, которая позволяет исключить их смещения. Этот метод уже успешно применили в более чем 750 операциях. Разработка вошла в десятку лучших медицинских изобретений по версии Роспатента.

Прямая трансляция товарищеского матча будет доступна на телеканале «Старт» и на сайте Единой лиги ВТБ с 14:30 до 15:30.

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