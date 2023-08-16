Общество 16 августа 2023, 14:28 Match Group и Twitch опять нарушили закон из-за отказа локализовать данные жителей России Match Group и Twitch могут оштрафовать за отказ локализовать данные россиян Unsplash

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Мировой суд Москвы оформил административные протоколы в отношении Twitch и Match Group. Компании вновь нарушили законодательство о хранении персональных данных россиян на территории России. Об этом сообщила пресс-служба суда в комментарии ТАСС.

«В суд поступили административные протоколы в отношении Match Group LLC и Twitch Interactive, Inc.» — сказали в суде.

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Там добавили, что даты заседаний пока неизвестны. Twitch и Match Group обвинили в повторном нарушении требований о локализации данных российских пользователей на территории России. За это от них могут потребовать оплатить штрафы от шести до 18 миллионов рублей.

Ранее в июле сервис Twitch дважды штрафовали в России. Один раз речь шла об отказе компании удалить недостоверные сведения о российской спецоперации на Украине, которые содержались в трех видео.