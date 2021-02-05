Мата стало больше в соцсетях после его запрета

В первые дни февраля, когда соцсети обязали удалять нецензурные слова, люди стали использовать мат в постах куда чаще. Роскомнадзор признает, что реализовать закон на практике получится не раньше весны.

После вступления в силу поправок, которые были против использования обсценной лексики в социальных сетях, подобных публикаций в интернете не стало меньше, о чем свидетельствуют подсчеты «Медиалогии», сделанные по запросу РБК.

В промежуток с 1 по 2 февраля 2021 года в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram пользователи сделали 646,1 тысячи публикаций с использованием матерных слов. В первые два рабочих дня прошлого года в тех же самых социальных сетях обнаружили лишь 426,5 тысячи матерных слов.

В феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь социальные сети должны удалять в течение суток публикации с незаконным содержимым, под который попадает и нецензурная брань в том числе. Находить такой контент они должны сами — с помощью постоянного мониторинга.

Вести осмотр своих площадок должны лишь платформы, которые утверждены Роскомнадзором: для этого ведомство создаст реестр, в который попадут интернет-площадки, на которых пользователи создают личные страницы и обмениваются сообщениями и на которые в сутки заходят более 500 тысяч человек, проживающих в России.

Ровно за неделю до вступления поправок в законную силу, 25 и 26 января 2021 года, «Медиалогия» нашла 631,3 тысячи публикаций с нецензурными словами в социальных сетях.