    23 декабря 2019, 20:41

    Мать Жени из Балашихи назвала «детскими фантазиями» обвинения в избиении

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Школьница из подмосковной Балашихи Женя сбежала из дома после постоянных избиений со стороны матери Елены Родионовой. По словам девочки, ее наказывали за любую провинность. Сейчас дело о лишении родительских прав рассматривает Железнодорожный городской суд. «360» удалось пообщаться с Еленой Родионовой, которая рассказала свою версию их отношений с дочерью.

    По ее словам, все обвинения в ее адрес — это только вымысел и «фантазии ребенка».

    «Идеально в семье ни у кого и никогда не бывает. В том числе и наша семья не является исключением. Безусловно, были какие-то ссоры, но только на бытовом уровне, которые никогда в жизни не заканчивались рукоприкладством», — заявила Елена Родионова.

    Конфликт Жени и мамы начался еще в 2016 году, когда во время медосмотра в школе у девочки нашли синяки. Тогда дело дошло до суда, но тогда дочь простила маму и поверила, что все будет хорошо.

    Но лучше не стало и школьница сбежала из дома в очередной раз. Сейчас Женя живет в социально-реабилитационном центре «Горизонт», а Елена пытается вернуть дочь домой.

    Органы опеки снова обратились в суд, который должен решить, с кем будет жить Женя. Предварительное заседание должно было пройти 19 декабря, но, как сообщается на сайте, его отложили по «иным причинам». Новое предварительное рассмотрение дела назначили на 16 января.