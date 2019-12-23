Мать Жени из Балашихи назвала «детскими фантазиями» обвинения в избиении

Школьница из подмосковной Балашихи Женя сбежала из дома после постоянных избиений со стороны матери Елены Родионовой. По словам девочки, ее наказывали за любую провинность. Сейчас дело о лишении родительских прав рассматривает Железнодорожный городской суд. «360» удалось пообщаться с Еленой Родионовой, которая рассказала свою версию их отношений с дочерью.

По ее словам, все обвинения в ее адрес — это только вымысел и «фантазии ребенка».

«Идеально в семье ни у кого и никогда не бывает. В том числе и наша семья не является исключением. Безусловно, были какие-то ссоры, но только на бытовом уровне, которые никогда в жизни не заканчивались рукоприкладством», — заявила Елена Родионова.

Конфликт Жени и мамы начался еще в 2016 году, когда во время медосмотра в школе у девочки нашли синяки. Тогда дело дошло до суда, но тогда дочь простила маму и поверила, что все будет хорошо.

Но лучше не стало и школьница сбежала из дома в очередной раз. Сейчас Женя живет в социально-реабилитационном центре «Горизонт», а Елена пытается вернуть дочь домой.

Органы опеки снова обратились в суд, который должен решить, с кем будет жить Женя. Предварительное заседание должно было пройти 19 декабря, но, как сообщается на сайте, его отложили по «иным причинам». Новое предварительное рассмотрение дела назначили на 16 января.