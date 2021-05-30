Мать задержанного в Минске россиянина сообщила об аресте сына

Россиянина Егора Дудникова задержали и арестовали в Минске. Его обвиняют в организации действий, грубо нарушающих порядок. Об аресте молодого человека заявила его мать Юлия Дудникова.

По словам женщины, ее сына могли арестовать за озвучивание материалов для оппозиции. Мера пресечения была избрана при участии дежурного адвоката, сообщило РИА «Новости».

«Пока на два месяца (арестован)», — сказала Дудникова

Мать арестованного добавила, что в Минск ее сын переехал к своей девушке более года назад,

«Он встречался с девушкой, он, собственно, ради девушки туда и поехал, пять лет у них идет общение, любовь у них. Чуть больше года, как он туда переехал к ней», — рассказала она.

Об аресте сына Дудникова узнала от хозяина квартиры, где он снимал комнату. По данным правозащитников, Дудников был задержан 5 мая. Ему предъявили обвинение в организации действий, которые грубо нарушают общественный порядок. Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до трех лет. Официально информацию о задержании и аресте 20-летнего Дудникова не подтверждали.